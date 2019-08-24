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Tekirdağ’da yazlıkçıları korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 15:29 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da yol kenarındaki yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar, çam ağaçlarını tutuşturup yangına neden oldu.

Tekirdağ’da yazlıkçıları korkutan yangın

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da yol kenarındaki yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar, çam ağaçlarını tutuşturup yangına neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahale ettiği yangın, bölgedeki yazlıklara sıçramadan söndürüldü.
Yangın, bugün öğle saatlerinde Tekirdağ- İstanbul Karayolu'nun Beyazköy Mevkii'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yol kenarından geçen yüksek gerilim hattındaki teller aşırı sıcak nedeniyle kıvılcım aldı. Kıvılcımların tellerin altındaki fıstık çamlarına sıçraması da yangına neden oldu. Alevler, rüzgarın etkisiyle Tekirdağ yönünde ilerledi.
Civarda oturan yazlıkçılar büyük panik yaşarken, bazıları hortumla su tutarak yangının evlerine sıçramasını önlemeye çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AKUT, kısa sürede olay yerine gelerek, alevleri kontrol altına aldı.
Yangında 5 kilometrelik alandaki ağaçlar ve makilik alan zarar gördü. Elektrik kurumuna bağlı ekipler de akımları keserek, başka yangın çıkmaması için önlem aldı.
Jandarma araştırma başlattı.

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