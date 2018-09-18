Tekirdağ'da yılın ahisine ödül verildi

TEKİRDAĞ Valiliği, Ticaret Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen Ahilik haftasında, yılın ahisi seçilen Hüseyin Topçu'ya ödülü verildi.

Ahilik haftası programına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ticaret Müdür vekili Enver Tepe, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP İl Başkanı Recep Ökten, esnaf ile halk katılarak Atatürk anıtına çelenk konuldu. Tarihi Bedesten Meydanı'nda düzenlenen diğer etkinlikte ise mehter takımı kısa bir gösterdi yaptı. Tekirdağ Ticaret Müdür vekili Enver Tepe, ahiliğin asıl anlamının 'kardeşlik' olduğunu ifade ederek, Ahilik anlayışına göre eşya tabiat ve dünyanın yaradanın bütün insanlığa bahşettiği emanet konumundadır. Dolayısıyla emek gücünün yanı sıra tüketicinin insanın ve tabiatın sömürülmemesi gerekir. Ahilikte, eline, işine, aşına özen göstermek, eli ve sofrası açık olmak, alışverişte tartıda doğru olmak, helal kazanmak iyi bir esnaf iyi bir üretici olmak vardır şeklinde konuştu.

Programda yılın ahisi seçilen Hüseyin Topçu, yılın çırağı Erdenay Bahçıvan ile yılın kalfası seçilen Sümeyra Öztürk'e ödülleri ve plaketleri verildi.

