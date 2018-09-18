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Tekirdağ'da yol çöktü; midibüsler çukura saplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 16:28 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce altyapı çalışmaları yapılan yol, servis midibüslerinin geçtiği sırada çöktü.

Tekirdağ'da yol çöktü; midibüsler çukura saplandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce altyapı çalışmaları yapılan yol, servis midibüslerinin geçtiği sırada çöktü. Araçlar çöken yoldaki çukura saplandı.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi, Yeni Sanayi Sitesi önünde, kısa bir süre önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince altyapı çalışması yapıldı. Bugün işçi servis midibüslerinin geçtiği sırada yol çöktü. 3 midibüs çukura düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçlar saplandıkları çukurlardan vinç yardımıyla çıkarıldı. Araçlarda oluşan maddi hasarı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin karşılayacağı belirtildi.
KAMYONET TAKLA ATTI
Öte yandan, Tekirdağ-İstanbul çevre yolunda, Haydar Çelik idaresindeki 67 AH 593 plakalı kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Orta refüjde ters dönen aracın yaralanan sürücüsü Çelik, ihbar üzerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından refüjde kalan araç, otoparka çekildi.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da yol çöktü; midibüsler çukura saplandıTekirdağ'da yol çöktü; midibüsler çukura saplandıTekirdağ'da yol çöktü; midibüsler çukura saplandıTekirdağ'da yol çöktü; midibüsler çukura saplandı

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