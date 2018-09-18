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Tekirdağ'da yol çöktü, minibüsler çukura saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 17:59 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları yapılan yol, işçi minibüslerinin geçtiği sırada çöktü.

TEKİRDAĞ'da Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları yapılan yol, işçi minibüslerinin geçtiği sırada çöktü. Araçlar çöken yoldaki çukura saplanırken, vinç yardımıyla çıkarıldı.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi, Yeni Sanayi Sitesi önünde, kısa bir süre önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince alt yapı çalışması yapıldı. Bugün işçi servis minibüslerinin geçtiği sırada yol çökerken, 3 minibüs çukura saplandı. Olayda yaralanan olmazken araçlar saplandıkları çukurlardan vinç yardımıyla çıkarıldı. Araçlarda oluşan maddi hasarı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin karşılayacağı belirtildi.
KAMYONET TAKLA ATTI
Öte yandan Tekirdağ-İstanbul çevre yolunda, Haydar Çelik idaresindeki 67 AH 593 plakalı kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Orta refüjde ters dönen aracın yaralanan sürücüsü Çelik, ihbar üzerine gelen ambulans Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından orta refüjde kalan araç, kurtarıcıyla otoparka alındı.

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