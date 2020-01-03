HABER
  4. Tekirdağ'da yol kapatmak isteyen nakliyecilere polis izin vermedi

Tekirdağ'da yol kapatmak isteyen nakliyecilere polis izin vermedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 14:31 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da yol kapatmak isteyen nakliyecilere polis izin vermedi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto amacıyla yol kapatma eylemi yapmak isteyen nakliyecilere izin verilmedi.

Çorlu Nakliyeciler Sitesi önünde toplanan nakliyeciler, zorunlu hale getirilen dijital takograf ve işlerini yaparken yaşadıkları bazı sorunların giderilmesini istedi.

Çorlu-Çerkezköy yolunu kapatmak isteyen nakliyeciler, polisin uyarısıyla eylemlerine son verdi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aykut Efe ve İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu ile site içerisinde görüşen nakliyeciler, sorunlarının çözülmesi talebinde bulundu.

Ardından 5 nakliyeci sorunlarını anlatmaları için Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'nın yanına götürüldü.

Nakliyeci Dinçer Keçici, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle dijital takograf uygulamasının kendilerini rahatsız ettiğini savunarak, bu sorunun çözülmesini istediklerini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Çaldığı 5 bin liralık saatle yakalandıÇaldığı 5 bin liralık saatle yakalandı
İkitelli'de iş yerinde patlama:  2 kişi yaralıİkitelli'de iş yerinde patlama:  2 kişi yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorlu eylem Nakliyeciler takograf Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul E-5'te makas dehşeti! 500 metre sürüklendi

Makas dehşeti! 500 metre sürüklendi

Bakanlık duyurdu! Fethiye açıklarında göçmen faciası: 8 kişi hayatını kaybetti

Fethiye açıklarında göçmen faciası: 8 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Ankara'da yılbaşı gecesi 4 kişinin ölümüne neden olan yangının nedeni belli oldu

Yılbaşı gecesi facia yaşanmıştı! Nedeni belli oldu

Şanlıurfa'da korkunç görüntü! Sokakta deve kesimi işkenceye döndü

Şanlıurfa'da korkunç görüntü! Sokakta deve kesti

İki evden 45 bin TL’lik vurgun! Çaldığı saat kolunda çıktı

İki evden 45 bin TL’lik vurgun! Çaldığı saat kolunda çıktı

Camiye gelmeyince öldüğü anlaşıldı

Camiye gelmeyince öldüğü anlaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.