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Tekirdağ’da yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan yolcu otobüsü devrildi.

Tekirdağ’da yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı

Tekirdağ’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, 12.00 sıralarında Tekirdağ’ın Saray ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Saray Vize yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saray’dan Vize istikametine gitmekte olan 59 RT 978 plakalı yolcu otobüsü Ayaspaşa Köprüsü çıkışında yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada Emre T, Mustafa K, Nermin T, Burçin D. ve İlayda T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan 5 kişinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tekirdağ’da yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı

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