HABER

Tekirdağ'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 09:46 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu'dan Tekirdağ'a gelen Kazım D. idaresindeki 52 HE 002 plakalı yolcu otobüsü, Çorlu-Tekirdağ karayolu Çiftlikler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 yolcu, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün ise kazayla ilgili ifadesine başvuruldu.

Bu arada, kazadan yarım saat önce bazı yolcuların Kapaklı ilçesinde otobüsten indiği öğrenildi.

PARTNERMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştıMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştı
Sayısal Loto sonuçları 25 Ağustos: Devirli ikramiye 2’ye bölündü! Sayısal Loto sonuçları 25 Ağustos: Devirli ikramiye 2’ye bölündü!
TEM otoyolu Etiler ayrımında feci kaza!TEM otoyolu Etiler ayrımında feci kaza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 yaralı Çorlu Tekirdağ trafik kazası yolcu otobüsü

En Çok Okunan Haberler

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Otobüs firması yolcuları yolda indirdi!

Otobüs firması yolcuları yolda indirdi!

Emeklilere zam müjdesi

Emeklilere zam müjdesi

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır!

Sokağa girenler dehşete düştü!

Sokağa girenler dehşete düştü!

Sayısal Loto sonuçları 25 Ağustos: Devirli ikramiye 2’ye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları 25 Ağustos: Devirli ikramiye 2’ye bölündü!

TEM otoyolu Etiler ayrımında feci kaza!

TEM otoyolu Etiler ayrımında feci kaza!

Son dakika! Kuzey Irak, Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de operasyon!

Son dakika! Kuzey Irak, Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de operasyon!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.