Tekirdağ'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ordu'dan Tekirdağ'a gelen Kazım D. idaresindeki 52 HE 002 plakalı yolcu otobüsü, Çorlu-Tekirdağ karayolu Çiftlikler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 yolcu, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün ise kazayla ilgili ifadesine başvuruldu.
Bu arada, kazadan yarım saat önce bazı yolcuların Kapaklı ilçesinde otobüsten indiği öğrenildi.
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