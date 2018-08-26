HABER

Tekirdağ'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü tarlaya devrildi, 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü tarlaya devrildi, 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çorlu-Tekirdağ karayolunun Sezerler Çiftliği mevkiinde meydana geldi. İçindeki 10 yolcusuyla Ordu'dan Tekirdağ'a giden Özay Turizm'e ait Kazım Duran yönetimindeki 52 HE 002 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralıTekirdağ'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralıTekirdağ'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralıTekirdağ'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

PARTNERÇok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!Çok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!
Van'da 81 kilo 420 gram sıvı eroin ele geçirildiVan'da 81 kilo 420 gram sıvı eroin ele geçirildi
Kaza anı kamerada: TEM'de kaza: 2'si ağır 8 yaralıKaza anı kamerada: TEM'de kaza: 2'si ağır 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Emeklilere zam müjdesi

Emeklilere zam müjdesi

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.