Tekirdağ'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü tarlaya devrildi, 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çorlu-Tekirdağ karayolunun Sezerler Çiftliği mevkiinde meydana geldi. İçindeki 10 yolcusuyla Ordu'dan Tekirdağ'a giden Özay Turizm'e ait Kazım Duran yönetimindeki 52 HE 002 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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