Tekirdağ’da yolcu otobüsünden yangın

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir yolcu otobüsü seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Marmaraereğilisi ilçesi Yeniçiftçilk Mahallesi ışıklı kavşağında Tekirdağ’dan İstanbul’a yolcu taşırken meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’dan İstanbul’a yolcu taşıyan otobüs, Yeniçiftlik Mahallesi’nde henüz bilinmeyen sebeple motor kısmında dumanlar yükselemeye başladı. Otobüsten dumanların yükseldiğini fark eden otobüs sürücüsü hemen aracı durdurup, otobüste bulunan 15 yolcuyu dışarıya tahliye etti. Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilerek, otobüsün bulunduğu bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürerek kullanılamaz hale gelen otobüste soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

