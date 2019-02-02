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Tekirdağ’da yük treni ile otomobil çarpıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 22:14 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte kapalı bariyerden geçmeye çalışan otomobil, yük treninin altında kaldı.

Tekirdağ’da yük treni ile otomobil çarpıştı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte kapalı bariyerden geçmeye çalışan otomobil, yük treninin altında kaldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, Çerkezköy ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, yük treni hemzeminden geçtiği sırada Y.T. isimli şahsın hakimiyetindeki 59 UR 432 plakalı otomobil, bariyerlerin kalkmasını beklemeden hemzeminden karşıya geçmeye çalıştı. Bariyerlerin yan tarafından karşıya geçmeye çalışan otomobil, o sırada geçen yük treninin altında kaldı. Hemzeminden geçen tren önüne çıkan otomobili metrelerce sürüklerken, trenin sürüklediği otomobilde bulunan Y.T. ise kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla trenin metrelerce sürüklediği araç demiryolundan kaldırılırken, polis ekipleri de meydana gelen tren ve otomobil kazası ile ilgili soruşturma başlattı.

Tekirdağ’da yük treni ile otomobil çarpıştı

Tekirdağ’da yük treni ile otomobil çarpıştı

Tekirdağ’da yük treni ile otomobil çarpıştı

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