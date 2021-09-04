Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan servis minübüsüne çarptı: En az 6 ölü, 6 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu en az 6 kişi yaşamını yitirdi. Kazada en az 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Edirne'den İstanbul'a giden 11 vagonlu yük trenin Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte minübüse çarptığı belirtildi.

Savcı ve jandarma olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Çok sayıda polis, itfaiye ve ambulansın da kaza yerine sevk edildiği aktarıldı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da olay yerine geldi.

