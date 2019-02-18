Tekirdağ'da yunuslar güzel görüntüler oluşturdu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da liman yakınlarında yunus balığı sürülerinin geçişleri güzel görüntüler oluşturdu.
Asyaport Limanı'ndan geçen yunus sürüsünü vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi.
Marmara Denizi'nde dalıp çıkan yunuslar, vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Yunusları gören olta balıkçıları da bu güzel manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.
Yaklaşık yarım saat güzel görüntüler sunan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
Reina katliamı davasında flaş gelişme! Salon boşaltıldı
Donan baraja gömüldü!
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum