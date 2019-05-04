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Tekirdağ’da yüzlerce vatandaş yağmur duasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 19:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 11 mahallenin katılımı ile "Yağmur ve Şükür Duası" yapıldı.Sırtbey, Tatarlı, Beyoğlu, Esendik, Yuvaköy, Ballısüle, Kalaycı, Müstecep, Deliller, Vakıfiğdemir ve Dereköy mahalle muhtarlıkları tarafından ortaklaşa yağmur duası düzenlendi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 11 mahallenin katılımı ile "Yağmur ve Şükür Duası" yapıldı.

Sırtbey, Tatarlı, Beyoğlu, Esendik, Yuvaköy, Ballısüle, Kalaycı, Müstecep, Deliller, Vakıfiğdemir ve Dereköy mahalle muhtarlıkları tarafından ortaklaşa yağmur duası düzenlendi. Sırtbey Mahallesi’nde yüzlerce vatandaşın katıldığı programda, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkan Vekili Nuran Başkütük, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, CHP İlçe Yönetimi, İlçe Müftüsü Safi Çınar ve muhtarlar da yer aldı.

Yağmur ve Şükür Duası’nı düzenleyen mahallelerin imam hatiplerinin Kur’an okumaları, ilahiler söylemeleri ve Malkara İlçe Müftüsü Safi Çınar’ın Yağmur ve Şükür Duası’nın ardından kılınan öğlen namazı sonrasında katılan vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Geleneksel hale gelen yağmur ve şükür duası için Beyoğlu Mahalle Muhtarı Fikri Özer, katılan herkese teşekkür ederek, “Yüce Allah’tan yağmurun da hayırlısını istiyoruz. Yaptığımız dualar kabul olur inşallah. Tüm halkımıza bol ve bereketli bir yıl dileriz.” ifadelerini kullandı.

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