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Tekirdağ’da zehir tacirlerine şok baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 20:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda bin 830 extasy hap ve 39 adet neurotin ele geçirildi.

Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda bin 830 extasy hap ve 39 adet neurotin ele geçirildi. Uyuşturucu hapları taşıyan kadın otogarda kıskıvrak yakalandı. İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, kentteki üniversite öğrencileri ile diğer uyuşturucu madde kullanıcılarına sattıkları belirlenen 5 kişi yakalandı.

İstanbul’dan Tekirdağ’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipler Tekirdağ’a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldıkları şahsı takibe aldı. Takibe alınan G.D. isimli şahıs Süleymanapaşa ilçesi otogarında kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalar neticesinde bin 830 adet extasy hap, 39 adet neurotin hap ve 2 bin 560 TL suçtan elde edildiği değerlendiren para ele geçirilerek bahse konu G.D. isimli kadın gözaltına alındı.

Ayrıca Tekirdağ’da polis ekiplerince merkez ilçesi Süleymanpaşa’nın Değirmenaltı Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapan 6 kişinin, İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, kentteki üniversite öğrencileri ile diğer uyuşturucu madde kullanıcılarına sattıklarını tespit etti. Polis ekipleri tarafından şahısların ev ve adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde klozet içine atılmış, skunk maddesi ele geçirilerek, U.U., H.İ.A., T.Y., İ.B. ve B.A., isimli 5 kişi gözaltına alınırken adreslere bulunmayan M.G. isimli şahsın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

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