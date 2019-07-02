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Tekirdağ’da zincirleme kaza: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Çavuşköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Çavuşköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Emrah Evran’ın kullandığı 06 AK 555 plakalı lüks araç, Hüseyin Çelik’in kullandığı 59 LG 732 plakalı otomobil ve Erol Kav’ın kullandığı 59 LJ 604 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra Emrah Evran’ın aracında bulunan Arzu Evran (38), B.E. (8) ve K.E. (5) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 6 yaralı
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