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Tekirdağ’da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 13:04 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde TIR, servis ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Muratlı sanayi sitesi önünde, seyir halindeki B.S. hakimiyetindeki TIR'a arkadan gelen R.B. hakimiyetindeki servis aracı çarptı. TIR'a arkadan çarpan servise de arkadan gelen A.E. idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu zincirlemeli trafik kazası meydana geldi. Kazanın etkisi ile araç sürücüleri ve servis aracında bulunan 13 kişi yaralandı.

Kazada toplam 16 kişi yaralanması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, yaralılara çeşitli hastanelere sevk etti.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alınarak, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Kaza zincirleme kaza

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