Tekirdağ’daki 17 kuyumcuya ’rekabet’ soruşturması

Rekabet Kurumu tarafından Tekirdağ ili Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren kuyumcuların altın alış ve satış fiyatlarını birlikte belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine gerçekleştirdiği incelemede 17 teşebbüs hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumu Tekirdağ ili Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren kuyumcuların altın alış ve satış fiyatlarını birlikte belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine gerçekleştirdiği incelemede, elde ettiği bulguları ciddi ve yeterli bularak, 19-29/441-M sayılı Kararı ile aşağıdaki 17 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.



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