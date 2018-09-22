Tekirdağ'daki cinayet

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda boğazı kesilmiş olarak bulunan kişinin katil zanlısı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşbahçe mevkisinde iki gün önce gerçekleşen olayı aydınlatmak için çalışma yürüten Tekirdağ Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Çerkezköy Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Öldürülen Erol Özdemir'in olay yerine taksiyle geldiğini tespit eden polis ekipleri, takside Y.K'nin de olduğu bilgisine ulaştı.
Polisin operasyonuyla iş yerinde yakalanan Y.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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