Tekirdağ'daki cinayet

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıevat Mahallesi Mutlu Sokağı'nda, Serkan Kınalı'nın (34) silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Aytekin P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Malkara Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Serkan Kınalı ile Aytekin P. arasında dün, çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bu sıradan Aytekin P, Serkan Kınalı'yı av tüfeğiyle yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Kınalı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

