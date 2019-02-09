Tekirdağ'daki cinayet

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hacıevat Mahallesi Mutlu Sokağı'nda, Serkan Kınalı'nın (34) silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Aytekin P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Malkara Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Serkan Kınalı ile Aytekin P. arasında dün, çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bu sıradan Aytekin P, Serkan Kınalı'yı av tüfeğiyle yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Kınalı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama
Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı
Cumartesi sabahı kahreden haber!
Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin
Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum