Tekirdağ'daki cinayet

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 72 yaşındaki kadının bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Naciye Saygın'ın (72) dün Hürriyet Mahallesi'nde apartmanının girişinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, incelemeler sonucunda F.K'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, suç aleti bıçağı ve üzerindeki kanlı elbiseleri attığı yeri, polis nezaretinde gösterdi.
F.K'nin emniyetteki ilk ifadesinde susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen F.K yeniden sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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