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Tekirdağ'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 18:24 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa ilçesinde yaşlı kadının bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 72 yaşındaki kadının bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Naciye Saygın'ın (72) Hürriyet Mahallesi'nde apartmanının girişinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen F.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, suç aleti bıçağı ve üzerindeki kanlı elbiseleri attığı yeri, polis nezaretinde gösterdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki apartmanının girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Naciye Saygın (72), eşi tarafından yaralı halde bulunmuş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

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