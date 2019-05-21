Tekirdağ'daki cinayet

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gazibey Mahallesi'nde dün çıkan tartışmada boğazından bıçaklanan U.İ'nin (34) ölümüne ilişkin gözaltına alınan M.K'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Malkara ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen M.K. ile U.İ. dün Gazibey Mahallesi'nde tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.İ, bıçakla boynundan yaralanmıştı. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan U.İ, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

