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Tekirdağ'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 17:04 | Son Güncelleme

Bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklandı.

Yavuz Mahallesi'nde, İsmail Şentürk'ü (57) boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan İbrahim Yakut'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Yavuz Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yakut (55), dün, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladığı kahvehane sahibini ve kahvehanedeki bir kişiyi bıçakla yaralamıştı.

Yakut, olay yerine gelen polis memurunu da kolundan yaraladıktan sonra kaçmaya başlamış ve bir apartmana girmişti. İsmail Şentürk'e ait eve girmek isteyen Yakut, Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra polis ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.

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