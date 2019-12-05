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Tekirdağ'daki cinsel istismar davası sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 17:36 | Son Güncelleme

Tekirdağ'daki cinsel istismar davası sürüyor

Tekirdağ'daki cinsel istismar davası sürüyor

EDİRNE (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde intihar eden genci 9 yıl istismar ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık V.T bulunduğu Çanakkale Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık ve mağdur avukatları da salonda hazır bulundu.

Basına kapalı yapılan duruşma sonunda, mahkeme heyeti, sanık V.T'nin tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki ses kaydının incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- "Sapıklar cezasız kalmasın"

Akrabası tarafından cinsel istismara uğradığı belirtilen ve daha sonra intihar eden Emre Y'nin ablası Derya Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün sadece kardeşi için değil tüm istismar edilen çocuklar için bir araya geldiklerini söyledi.

İstismar edilen çocukların susmaması gerektiğini ifade eden Gür, "Emre için Emre'ler için buradayız. Artık hiçbir çocuğumuz susmasın, susturulmasın. Sapkınlar, sapıklar cezasız kalmasın. Öyle bir adalet olsun ki bunu yapanlar çocuklarımıza ellerini uzatamasın. Biz bunun derdindeyiz. Aslında Emre sadece bir sembol. Emre öldü, gitti. Hiçbir şey benim kardeşimi geri getiremez, getirmeyecek de. Emre kara toprak oldu gitti. Amacım Emre'nin sesi olmak. Amacımız bu olmalı" şeklinde konuştu.

Gür, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerektiğini belirterek sonuna kadar kardeşinin hakkını arayacağını sözlerine ekledi.

- Olay

Mart ayında Emre Y'nin ailesi, akrabaları olan V.T'nin (68), oğullarına 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Emre Y. (26), adli işlemler sürerken nisan ayında 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etmiş, gözaltına alınan V.T, tutuklanmıştı.

Tekirdağ'daki cinsel istismar davası sürüyor

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adliye dava

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