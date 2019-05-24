Tekirdağ'daki düzensiz göçmen operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çene Mahallesi'nde bir minibüste yakalanan 48 düzensiz göçmene organizatörlük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.J, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Jandarma ekipleri, dün yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurmuştu. Araçta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 48 düzensiz göçmen bulunduğu belirlenmişti. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen A.J. gözaltına alınmıştı.
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