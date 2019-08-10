HABER

Tekirdağ'daki feribot iskelesinde araç kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 13:18 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'dan Marmara Denizi'ndeki adalara gitmek isteyen tatilciler, feribot iskelesi önünde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Tekirdağ'daki feribot iskelesinde araç kuyruğu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'dan Marmara Denizi'ndeki adalara gitmek isteyen tatilciler, feribot iskelesi önünde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul ve çevre illerden gelip, Tekirdağ üzerinden feribotla Bandırma, Avşa, Karabiga ve Marmara Adaları'na gitmek isteyen tatilciler, feribot iskelesine akın etti. İskelede yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluşurken, aşırı sıcak havada beklemek zorunda kalan tatilciler, ağaçların altında serinlemeye çalıştı.
Tatilcilerden Berkan Bertan, "İstanbul'dan geliyoruz. 2,5 saattir bekliyoruz. Daha da bekleriz" derken, Hasan Aydoğdu da İstanbul'dan saat 06.30'da yola çıktığını anlatarak, "Saatlerce bekledik, sıramızın gelmesine az kaldı. Umarım en kısa sürede feribota binebiliriz" dedi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı iskelede tedbir aldı.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'daki feribot iskelesinde araç kuyruğuTekirdağ'daki feribot iskelesinde araç kuyruğuTekirdağ'daki feribot iskelesinde araç kuyruğuTekirdağ'daki feribot iskelesinde araç kuyruğu

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
AK Partili Dağ, ıhlamur ağacı diktiAK Partili Dağ, ıhlamur ağacı dikti
İzmir'in altın kızlarıİzmir'in altın kızları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orhangazi tünelinde araç yandı, trafik durdu

Orhangazi tünelinde araç yandı, trafik durdu

Ankara’da patlamamış tank mühimmatı bulundu

Ankara’da patlamamış tank mühimmatı bulundu

Terör örgütü PKK'nın "şifreli haberleşme tablosu" iddianamede

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

İzmir'de baraj havzasında kalan iki mahalle taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Sahte dolar, sahte altın malzemesi... Hepsi evden çıktı

Hepsi bir evden çıktı!

Bayram namazı İzmir 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

İzmir için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.