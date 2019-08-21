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Tekirdağ'daki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 17:07 | Son Güncelleme

Terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Y.B.Ü., G.K. ve N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. tutuklandı, Y.B.Ü. ve N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 4 kişiden 3'ü İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Tekirdağ tutuklama

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