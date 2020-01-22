HABER
  4. Tekirdağ'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 12:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince dün üç katlı villaya düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan N.C, T.T. ve İ.A'nın işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 3 kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı
Öldürülen belediye başkanına şehitlik unvanı verildiÖldürülen belediye başkanına şehitlik unvanı verildi
Bakanlık açıkladı: 11 milyon fidanın yüzde 95'i tuttuBakanlık açıkladı: 11 milyon fidanın yüzde 95'i tuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorlu fuhuş operasyon Tekirdağ tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Karımı öldürdüm, gidin evden alın" demişti! Cezası belli oldu

Polisi arayıp "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" demiş!

Sahte 'Peygamber' için istenen ceza belli oldu

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

Polisin kumar baskınında panikleyince kaçtığı balkonda mahsur kaldı

Gece vakti basılınca panikledi, mahsur kaldı

Metruk evde yaralı bulunan Muhammed'den acı haber geldi

Terk edilmiş evde bulunan Muhammed'den acı haber...

Kar topu oynarken vücudunda yanık oluşan 8 yaşındaki Mirzah taburcu oldu

Kar topu oynarken vücudunda yanık oluşan 8 yaşındaki Mirzah taburcu oldu

Birliğinden kaçan firari asker 26 yıl sonra yakalandı

Firari asker 26 yıl sonra yakalandı! Şu anda 58 yaşında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.