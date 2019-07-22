HABER

Tekirdağ'daki gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

Yedikleri dönerden zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 kişi taburcu edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yedikleri dönerden zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 kişi taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dönerciden döner yiyen 45 kişi dün mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu.

Yedikleri dönerden zehirlendikleri iddia edilen 45 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bu arada, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri dönerden numune alarak tahlile gönderdi.

Bu çiçeği koparan yandı! Öyle bir cezası var ki...Bu çiçeği koparan yandı! Öyle bir cezası var ki...
Iğdır’da domates hasadı başladıIğdır’da domates hasadı başladı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları kamerada (1)İstanbul'da uyuşturucu operasyonları kamerada (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gıda Tekirdağ zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asansörde korkunç ölüm! Çığlıklarını duyan koştu ama...

Asansörde korkunç ölüm! Çığlıklarını duyan koştu ama...

FSM Köprüsü'ndeki asfalt çalışmasında son durum havadan görüntülendi

FSM'de son durum havadan görüntülendi

Fransa ve ABD askeri gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yarım saat arayla Boğaz'dan böyle geçtiler!

Son dakika: Batman'da bir TIR'da 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da ele geçirildi! PKK'ya büyük darbe

Trende ortalık bir anda karıştı! Yüzlerce kişi mağdur oldu

Trende ortalık bir anda karıştı!

Polis baskınından kaçmak için 4'üncü kattan atladı!

Polis baskınından kaçmak için 4'üncü kattan atladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.