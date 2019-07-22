Tekirdağ'daki gıda zehirlenmesi şüphesi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yedikleri dönerden zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 kişi taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dönerciden döner yiyen 45 kişi dün mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu.
Yedikleri dönerden zehirlendikleri iddia edilen 45 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Bu arada, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri dönerden numune alarak tahlile gönderdi.
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