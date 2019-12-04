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Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 14:20 | Son Güncelleme

Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 32 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzensiz göçmenlerin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan sürücüler A.T. ve M.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, şüphe üzerine iki aracı Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurmuştu.

Araçlarda yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 32 düzensiz göçmen yakalanmış, sürücüler A.T. ve M.Ş. gözaltına alınmıştı.

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düzensiz göçmen Tekirdağ tutuklama

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