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Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:33 | Son Güncelleme

Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 7 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir otomobilde düzensiz göçmenlerin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü H.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında dün şüphe üzerine durdurulan otomobilde 7 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiş, sürücü H.B. gözaltına alınmıştı.

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