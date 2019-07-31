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Tekirdağ'daki Karaağaç Deresi'nin renk değiştirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu: - "Söz konusu yağmur suyu kanalının takip edilerek incelenmesi sonucunda mavi renkli atık suyunu yağmur hattına deşarj eden ve "masterbatch granül boya üretimi" konusunda faaliyet gösteren işletmenin kirlilik kaynağı olduğu tespit edilmiştir" - "İşletmeye 144 bin 394 lira idari para cezası uygulandı ve faaliyet durdurma kararı alındı"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Karaağaç Deresi'nin renk değiştirmesine neden olan boya üretimi yapan işletmeye 144 bin 394 lira idari para cezası uygulanıp, faaliyet durdurma kararı alındığını bildirdi.

Tohumcu yaptığı yazılı açıklamada, yerel ve ulusal haber sitelerinde "Karaağaç Deresi'nin mavi ve yeşil aktığı, dereye tekstil ve kimya fabrikalarının atıklarının karıştığı" yönündeki haberleri ihbar olarak değerlendirdiklerini ve bölgeye ekip göndererek çalışma başlattıklarını belirtti.

Yapılan incelemede Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne ait yağmur suyu hatlarını kontrol eden ekiplerin, dereye renkli atık suyun verildiğini ve bu nedenle derede renk değişiminin olduğunu gözlemlendiğini aktaran Tohumcu, şunları kaydetti:

"Söz konusu yağmur suyu kanalının takip edilerek incelenmesi sonucunda mavi renkli atık suyunu yağmur hattına deşarj eden ve "masterbatch granül boya üretimi" konusunda faaliyet gösteren işletmenin kirlilik kaynağı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu işletmeye ait yağmur suyu kanalı ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne ait yağmur suyu hattının Karaağaç Deresi'ne çıkış noktasından atık su numuneleri alınmış ve analiz edilmek üzere yetkilendirilmiş laboratuvara gönderilmiştir.

İşletmeye 144 bin 394 lira idari para cezası uygulandı ve faaliyet durdurma kararı alındı. Söz konusu işletmenin faaliyetinin durdurulmasına yönelik idari yaptırım kararı alınmış olup, alınan atık su numunelerinin analiz sonuçlarına göre 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine doğrultusunda ayrıca işlem yapılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
karaağaç deresi renk değişimi Tekirdağ

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