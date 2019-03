Misafirliğe gelen Tekirdağlılara ikram ettikleri ürünleri tam not alan mahalle sakinleri, maharetli ellerinden çıkan ürünlere gelen övgüler sonrası "Kadın Eli Organik Pazarı"nı kurdu.

Mahallede yaşayan yaklaşık 40 kadının tezgah açtığı pazarda, kadınlar evlerinde yaptıkları Karadeniz yöresine özgü ürünlerle yaptıkları organik ürünleri satışa sunuyor.

- "Kültürümüzü gelecek kuşaklara aktaracağız"

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallenin 1974 yılından itibaren Karadeniz Mahallesi olarak resmiyet kazandığını söyledi.

Karadenizlilerin nereye giderlerse gitsinler kültürlerini hep yaşattıklarını anlatan Akyüz, "Bize Her Yer Trabzon, derken bunu boşuna demiyoruz. Biz yaşadığımız her yere kültürümüzü götürüyoruz. Yaşadığımız her yere gelenek göreneklerimizi götürüyoruz. Hangi evin bahçesine gitseniz karalahana görürsünüz, hangi evin bahçesine gitseniz kara yemiş görürsünüz. Bu kültürümüzü gelecek kuşaklara da aktarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Akyüz, pazarda Karadeniz ürünlerinin satışa sunulduğunu belirterek, "Trabzonumuza ait tereyağımız, peynirimiz burada organik olarak memleketimizdeki gibi yapılıyor. 1 ay önce pazarımızın açılışını yaptık. Pazara gelen vatandaşların tepkileri de çok güzel, herkes çok beğeniyor ürünleri. Karadenizli kadınlar çok çalışkan ve maharetli." dedi.