Tekirdağ'daki organize suç örgütü operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda zanlılardan 3'ü daha tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, organize suç örgütünce işlenen dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yurt dışından getirilen 79 aracın kayıtsız yurda sokulması suçlarına ilişkin gözaltına aldığı şüphelilerden 5'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü daha tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Böylece operasyon kapsamında 13 zanlı tutuklandı, 7 kişi de adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, aralarında kaporta ustalarının da bulunduğu zanlıların yurt dışında resmi belgede sahtecilik yaparak getirdikleri araçları parçalara ayırarak sattıkları öğrenildi.
Tekirdağ'da organize suç örgütünce dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yurt dışından getirilen 79 aracın kayıtsız yurda sokulduğunun belirlenmesi üzerine 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 5'i polis 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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