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Tekirdağ'daki rüşvet operasyonunda 8 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 11:30 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden aralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin de olduğu 8'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'daki rüşvet operasyonunda 8 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden aralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin de olduğu 8'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 2 uzman ve 1 astsubay başçavuş ile Marmara Ereğlisi sahilindeki petrol firmasının özel güvenlik personelinin, yasak bölgelerde balık tutmak isteyen tekne balıkçılarından rüşvet aldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan 4 aylık teknik takibin ardından operasyon için harekete geçen polis ekipleri, Tekirdağ merkezli 5 ilde, 3'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 24 kişiyi gözaltına aldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 11 şüpheli, serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 11 kişi de adliyeye sevk edildi.
Yasak bölgede balık tutmak için rüşvet vermek ve almakla suçlanan şüphelilerden aralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 2 uzman ve 1 astsubay başçavuşun da bulunduğu 8 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde 2 kişinin işlemlerinin sürdürüldüğü, operasyon kapsamında 3 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

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