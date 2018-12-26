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Tekirdağ'daki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 10:21 | Son Güncelleme

Hayrabolu ilçesinde, iki mahalle arasında ulaşımı sağlayan yol, yağmur sularının çekilmesiyle trafik akışına açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dün akşam sağanak nedeniyle kapanan iki mahalle arasındaki yol, suların çekilmesiyle yeniden trafik akışına açıldı.

Alınan bilgiye göre, sağanak nedeniyle Buzağcı ve Büyük Karakarlı mahalleleri arasındaki yol sular altında kaldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yolu şerit çekerek trafiğe kapatırken, biriken suların tahliyesi için çalışma yürüttü.

İki mahalle arasındaki yolda ulaşım, yoldaki suların çekilmesiyle normale döndü.

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