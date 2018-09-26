Tekirdağ'daki silahlı kavga

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki hafta önce yaşanan silah kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 12 Eylül'de ilçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavganın ardından kaçan E.A. ve T.S'nin Çerkezköy'de olduklarını belirledi.
Teknik takiple belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, E.A. ve T.S. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.
Kapaklı'da 12 Eylül'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralanmıştı.
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