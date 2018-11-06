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Tekirdağ'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 10:06 | Son Güncelleme

Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan Bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde meydana gelen ve B.K'nin (64) yaşamını yitirdiği kavgaya karıştığı gerekçesiyle yakalanan Lütfi Ş. ile daha sonra teslim olan Levent Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Tekirdağ tutuklama

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