Tekirdağ'daki silahlı kavga

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan Bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde meydana gelen ve B.K'nin (64) yaşamını yitirdiği kavgaya karıştığı gerekçesiyle yakalanan Lütfi Ş. ile daha sonra teslim olan Levent Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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