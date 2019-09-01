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Tekirdağ'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesindeki silahlı saldırıda yaşamını yitiren kadının cenazesi, memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi

Tekirdağ'daki silahlı saldırı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden kadının cenazesi, memleketi Zonguldak'ta defnedildi.

Önceki gün market alışverişinden döndüğü sırada eşinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Melike Baştürk'ün (42) cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zonguldak'a getirildi.

Çaydamar Mahallesi Kayabaşı Sokak'taki evinin önüne götürülen Baştürk için helallik alındı.

Baştürk'ün cenazesi, Kayabaşı Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Melike Baştürk'ün yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada cenaze namazının ardından Baştürk'ün yakınları ile eşinin yakınları arasında çıkan tartışma, vatandaşlar tarafından büyümeden önlendi.

İki çocuk annesi Baştürk'ün, eşi N.B. ile çalışmak için Trabzon'a gittiği, Yalova'da iş bulmalarının ardından buraya yerleştikleri öğrenildi.

Kadının, 6 ay önce eşine boşanma davası açtığı ve Çorlu'ya yerleştiği bildirildi.

- Olay

Çorlu Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak'ta, 30 Ağustos'ta Salih Durmuş ile market alışverişinden dönen Melike Baştürk, arkalarından gelen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış, güvenlik kamerasına da yansıyan olayda ağır yaralanan Durmuş ve Baştürk, kaldırıldıkları Çorlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli N.B'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Şüpheli N.B. dün Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adnan Menderes Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine geldiği sırada gözaltına alınmıştı.

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Melike Baştürk silahlı saldırı Tekirdağ Zonguldak

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