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Tekirdağ'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 18:43 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesinde eşini ve yanındaki adamı silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'daki silahlı saldırı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Yalova'da yakalandıktan sonra Çorlu Emniyet Müdürlüğüne getirilen Nazım Baştürk, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Baştürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

30 Ağustos'ta, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak'ta, Salih Durmuş (49) ile market alışverişinden dönen Melike Baştürk (42), arkalarından gelen Nazım Baştürk'ün silahlı saldırısına uğramıştı. Durmuş ve Baştürk'ün hayatını kaybettiği olay sonrası Nazım Baştürk, kaçtığı Yalova'da yakalanarak Çorlu emniyetine teslim edilmişti.

Öte yandan iki çocuk annesi Melike Baştürk'ün, 6 ay önce Nazım Baştürk'e boşanma davası açtığı ve Çorlu’ya yerleştiği öğrenildi.

Tekirdağ'daki silahlı saldırı

Tekirdağ'daki silahlı saldırı

Tekirdağ'daki silahlı saldırı

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Anahtar Kelimeler:
2 ölü Adliyeye sevk cinayet Çorlu

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