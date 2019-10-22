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Tekirdağ'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:01 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

Aydoğdu Mahallesi'ndeki silahlı saldırıda, Dilber Kırlangıç'ı öldürdüğü, Gürkan Kırlangıç'ı yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Emre Ü.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aydoğdu Mahallesi'nde, 20 Ekim'de, Gürkan Kırlangıç idaresindeki motosiklete, seyir halindeyken, önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Emre Ü. tarafından pompalı tüfekle ateş açılmış, saldırıda Kırlangıç ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Dilber Kırlangıç yaralanmıştı.

Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dilber Kırlangıç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Gürkan Kırlangıç'ın ise tedavisi sürüyor.

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Motosiklet pompalı tüfek silahlı saldırı Süleymanpaşa Tekirdağ

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