Tekirdağ'daki suç örgütü operasyonunda 4'ü polis 10 kişi tutuklandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, yurt dışından getirilen araçları parçalayarak, piyasaya sürmek isteyen suç örgütü üyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden soruşturmaları tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 15'inden 4'ü polis 10'u, mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yurt dışından getirilen araçları parçalayarak, piyasaya sürmek isteyen suç örgütü üyeleri belirlendi. Polis, geniş kapsamlı başlattığı soruşturma kapsamında, aylar süren teknik ve fiziki takip yaptı. Çalışmada, yurt dışından 79 aracın kayıtsız yurda sokulduğu belirlendi. Araçlarda değişiklik yapıp, piyasaya sürmek isteyenlerin kimlikleri tespit edilerek, adreslerine Tekirdağ merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 5'i polis memuru 23 kişi, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü polis 10'u tutuklanırken, 1'i polis 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili 8 şüphelinin soruşturması sürdürülüyor.

