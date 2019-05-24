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Tekirdağ'daki suç şebekesi çökertildi, 15 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 16:21 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, yurt dışından getirilen araçları parçalayarak piyasaya sürmek isteyen suç şebekesi çökertildi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, yurt dışından getirilen araçları parçalayarak piyasaya sürmek isteyen suç şebekesi çökertildi. Gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü polis 15'i tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yurt dışından getirilen araçları parçalayarak, piyasaya sürmek isteyen suç örgütü üyeleri belirlendi. Kapsamlı soruşturma sürdüren ekipler, aylar süren teknik ve fiziki takip yaptı. Çalışmada, yurt dışından 79 aracın kayıtsız yurda sokulduğu belirlendi. Araçlarda değişiklik yapıp, parçalayarak piyasaya sürmek isteyenlerin kimlikleri tespit edilerek, adreslerine Tekirdağ merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 5'i polis memuru 23 kişi, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, önceki gün ve bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü polis, 15'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla, bir kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

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