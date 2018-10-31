TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, faizle para vererek tahsil noktasında şiddet kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan H.K, N.K, Ş.K, S.D, S.K. ve Ş.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Ş.G. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, H.K, N.K, Ş.K. ve S.D. "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarını işledikleri iddiasıyla tutuklandı. Hakimlik, S.K'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

