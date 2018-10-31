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Tekirdağ'daki "tefeci" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 10:20 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, faizle para vererek tahsil noktasında şiddet kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan H.K, N.K, Ş.K, S.D, S.K. ve Ş.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Ş.G. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, H.K, N.K, Ş.K. ve S.D. "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarını işledikleri iddiasıyla tutuklandı. Hakimlik, S.K'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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Çorlu Tekirdağ'da tefecilere yönelik operasyon

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