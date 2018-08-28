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Tekirdağ'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 09:49 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.A.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüpheli H.A.E'yi, dün bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına almıştı.

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