Tekirdağ'daki terör operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu, örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Y.İ, E.A, A.K, A.T, A.K. ve D.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

