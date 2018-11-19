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Tekirdağ'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 17:56 | Son Güncelleme

Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden astrolog Töreli toprağa verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında ölen astrolog Egemen Töreli toprağa verildi.

Çorlu Merkez Garaj Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Töreli'nin cenazesi Havuzlar Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, siyasi partilerin temsilcileri ve Töreli'nin ailesi ile yakınları katıldı.

-Olay-

Bulvar Yolu, Askeri Hastane mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen astrolog Egemen Töreli'ye (51), T.T. idaresindeki 59 PT 161 plakalı kamyonet çarpmış, kazada ağır yaralanan Töreli, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cenaze Töreni Çorlu Kaza Tekirdağ

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