Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler E.U ve İ.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada gözaltına alınan C.L. ve Ç.C'nin olayla ilgili bilgilerine başvurulduğu ve daha sonra jandarma tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

- Olay

Hayrabolu'da uyuşturucu ticareti ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenlenmiş, aramalarda 37 kilo 240 gram kubar esrar, 300 gram toz esrar, 16 bin 480 kök kenevir ele geçirilmiş, 4 kişi gözaltına alınmıştı.

