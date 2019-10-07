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Tekirdağ’dan Arnavutluk’a yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü tarafından, Arnavutluk’a 480 adet aile çadırı gönderildi.Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Arnavutluk’ta meydana gelen 5,6 ve 4,1 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle uluslararası yardım talebi çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca Arnavutluk’a gönderilmesi uygun görülen, içerisinde 480 adet aile çadırı bulunan 4 tırı Tekirdağ AFAD lojistik deposundan uğurladı.

Tekirdağ’dan Arnavutluk’a yardım eli

Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü tarafından, Arnavutluk’a 480 adet aile çadırı gönderildi.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Arnavutluk’ta meydana gelen 5,6 ve 4,1 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle uluslararası yardım talebi çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca Arnavutluk’a gönderilmesi uygun görülen, içerisinde 480 adet aile çadırı bulunan 4 tırı Tekirdağ AFAD lojistik deposundan uğurladı. Vali Yıldırım, yardım tırlarını uğurlarken Arnavutluk’un kardeş ülke olduğunu belirtti. Yıldırım, Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve şoförleri "Allah’a emanet olun ve yolunuz açık olsun” diyerek uğurladı.
Yardım tırlarını uğurlamaya Vali Yıldırım’ın yanı sıra AFAD Tekirdağ Müdürü Recep Erol da katıldı.

Tekirdağ’dan Arnavutluk’a yardım eli

Tekirdağ’dan Arnavutluk’a yardım eli

Tekirdağ’dan Arnavutluk’a yardım eli

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