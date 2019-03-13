Tekirdağ'dan Çanakkale'ye 57'nci Alay yürüyüşü başladı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına yürüyecek 57 gönüllü, Tekirdağ'dan Çanakkale'ye uğurlandı. 13- 18 Mart 2019 tarihleri arasında Çanakkale Şehitliği'ne gerçekleştirilecek olan yürüyüşe katılmak üzere yola çıkan 57 gönüllü için Tekirdağ'da eski valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kent sakinleri katıldı. 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, "Biz Çanakkale yolculuğuna adım attığımız anda, Çanakkale'deki eksiklerin bir bir ortaya çıktığını gördük. 57'nci Alay 100 yıl önce ne yaptıysa, biz de Çanakkale'de bize düşen görevi yaparak değiştirmek, gerçek yerine oturtmak için ilk etkinliğimiz ile başladık ve ilk etkinlik bizimki oldu. 57'nci Alay yürüyüşçüleri ve biz gerçekten Çanakkale'de abidenin olduğu yerden girerken alandaki insanların gözyaşlarını, alkışlarını ve çocuklarını sizlere anlatamam. Aradan 9 yıl geçti, şimdi biz oranın 4 etkinliğinin en önemli unsuru olduk. Biz dedik ki hep birlikte, Çanakkale Tekirdağ'dan başlar. İlk adımın vurulduğu yer burası ve biz buradan tarihi değerlendirerek yola çıkacağız bundan sonra. Ve şimdi anlatımlarımızda ziyaretçi kitapçığımızda Ağa deresinden başlamıyoruz. Tekirdağ'dan başlıyor rehberler anlatmaya. Tekirdağ Yarkışla'dan başlıyor ve Yarkışla gerçek mecrasına oturmak zorunda" dedi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise 57'nci Alay ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Kahramanları anmanın yanı sıra onların ruhunun hissedilmesi gerektiği ifade eden Yıldırım, bağımsızlık için dönmeyi düşünmeyen kahramanları rahmetle, saygıyla andığını belirtti. Tekirdağ'dan yola çıkan 57 gönüllü, 6 günlük yürüyüşün ardından 18 Mart'ta düzenlenecek Çanakkale şehitlerini anma törenine katılacak.

